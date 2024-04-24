Розуміння, чим ви займаєтесь

Покер, хоч інтелектуальна гра, але все ж таки азарт у ньому присутній. Наш мозок не розуміє як впливають на нас азартні ігри. Більшість мінусових гравців не знають, що вони мінусові. Навіть ті, хто знає, не розуміють, що це означає. Вони не думають про те, що втрачають 0,5 цента щоразу, коли крутять слот зі ставкою 5 доларів. Звичайно, бувають стріки, але якщо покрутити такий слот 50 000 разів, ви, найімовірніше, програєте від 15 до 35 тисяч доларів.

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Не переоцінюйте себе

Будь-який гравець думає, що він у чомусь сильніший за опонентів. У покері можна плюсувати на дистанції. Через це майже кожен вважає, що може бити поле. Якщо ви подивилися навчальні відео або бачили префлоп-чарти, то думаєте, що маєте перевагу над полем, правильно? Не те, що ці аматори, які нічого не розуміють.

Майже 90% гравців мінусові

Якщо ви ніколи не платили за навчання, то ви з ймовірністю 95% – один з них. Якщо не розумієте комбінаторику – також. Більшість тих, хто читає ці рядки, програють гроші в покер. Майже кожен зараз подумав "ну це не про мене" та не пішов купувати навчальний курс з покеру.

Головне – навчайтесь

Регуляр просто не може дозволити собі не працювати над грою. Скажімо, ви виграєте 3 ВБ на 100 на NL50. Ви граєте 2 000 роздач за сесію, 5 сесій на тиждень. А якщо вінрейт стане 5 ВБ на 100, це плюс 5 200 доларів на рік, "зайві" 26 тисяч – за наступні п'ять років (і це ще якщо вважати, що ви не підніметеся по лімітах за цей час).

Розуміння, чому люди не навчаються

Коли я запустив цю розсилку, передплатники проходили мініопитування. Майже всі вказали, що хочуть грати в плюс чи взагалі стати покер-про. Ще майже всі зазначили, що ніколи не платили за навчання. Це десь як: "Мрію стати сильним, але вагу підіймати не готовий" чи "Дуже хочу пити, але воду не буду".

Навчання = успіх

Покер – гра майстерності. Ви в ній чи хижак, чи жертва (обидві ролі я поважаю). Перестаньте обманювати себе. Якщо хочете чогось досягти, то йдіть і навчайтеся. Жодних інших способів почати заробляти покером сьогодні немає. Поки я не почав інвестувати у навчання, я теж був мінусовим гравцем. Хоч був розумнішим і уважнішим, ніж середньостатистичний покерист.

Покер серед хмар

Покерний влогер Ітан "Rampage" Яу та австралійська легенда гри Біллі "The Croc" Аргірос зіграли у покер на висоті 270 метрів.