Марк "AceSpades11" Радоя, власник двох браслетів WSOP, понабивав чимало ґуль поки врешті не підкорив один із найбільш статусних турнірів в мережі Інтернет GGMillions. Канадець більше 20 разів виходив за фінальний стіл і врешті зняв своєрідне прокляття.

Читайте також Раскатал, как босс: Майкл Аддамо выбил 6 соперников на финалке и забрал 402 500 долларов

Накопичивши другий стек перед стартом вирішального дня, Радоя добряче тиснув на суперників і вигравав солідні банки.

В 6-мах канадець виграв банк у 60 ВВ у Романа Грабеца. Суперник спробував провернути блеф із двостороннім стріт-дро, але Радоя не повірив, маючи старшу пару.

В 5-мах Радоя переграв в суперечці за 75 ВВ Леонарда Мауе. Марк зібрав дві пари із АТ, суперник не викинув старшу пару із АQ.

В 3-мах Радої дістався банк у 46 ВВ – його кишенькові тузи не відчули опозиції збоку дам Леонарда Мауе.

У підсумку в хедз-ап канадець вийшов із втричі більшим стеком, ніж у Олексія Понякова, і латвієць не зумів створти дива. Приз для віце-чемпіона 307,6 тисяч доларів. А от Марк Радоя поповнив банкрол на 392.3К.