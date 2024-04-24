Марк "AceSpades11" Радоя, владелец двух браслетов WSOP, понабивал немало шишек пока наконец не покорил один из самых статусных турниров в сети Интернет GGMillions. Канадец более 20 раз выходил за финальный стол и в конце концов снял своеобразное проклятие.

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Накопив второй стек перед стартом решающего дня, Радоя сильно давил на соперников и выигрывал солидные банки.

В 6-мах канадец выиграл банк в 60 ВВ у Романа Грабеца. Соперник попытался провернуть блеф с двусторонним стрит-дро, но Радоя не поверил, имея старшую пару.

В 5-мах Радоя переиграл в споре за 75 ВВ Леонарда Мауэ. Марк собрал две пары из АТ, соперник не выбросил старшую пару из АQ.

В 3-мах Радое достался банк в 46 ВВ – его карманные тузы не почувствовали оппозиции со стороны дам Леонарда Мауэ.

В итоге в хедз-ап канадец вышел с втрое большим стеком, чем у Алексея Понякова, и латвиец не сумел сотворить чуда. Приз для вице-чемпиона – 307,6 тысяч долларов. А вот Марк Радоя пополнил банкролл на 392.3К.