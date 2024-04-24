Понимание, чем вы занимаетесь

Покер, хоть интеллектуальная игра, но все же азарт в нем присутствует. Наш мозг не понимает как влияют на нас азартные игры. Большинство минусовых игроков не знают, что они минусовые. Даже те, кто знает, не понимают, что это значит. Они не думают о том, что теряют 0,5 цента каждый раз, когда крутят слот со ставкой 5 долларов. Конечно, бывают стрики, но если покрутить такой слот 50 000 раз, вы, вероятнее всего, проиграете от 15 до 35 тысяч долларов.

Не переоценивайте себя

Любой игрок думает, что он в чем-то сильнее оппонентов. В покере можно плюсовать на дистанции. Из-за этого почти каждый считает, что может бить поле. Если вы посмотрели обучающие видео или видели префлоп-чарты, то думаете, что имеете преимущество над полем, правильно? Не то, что эти любители, которые ничего не понимают.

Почти 90% игроков минусовые

Если вы никогда не платили за обучение, то вы с вероятностью 95% – один из них. Если не понимаете комбинаторику – также. Большинство тех, кто читает эти строки, проигрывают деньги в покер. Почти каждый сейчас подумал "ну это не про меня" и не пошел покупать обучающий курс по покеру.

Главное – учитесь

Регуляр просто не может позволить себе не работать над игрой. Скажем, вы выигрываете 3 ВБ на 100 на NL50. Вы играете 2 000 раздач за сессию, 5 сессий в неделю. А если винрейт станет 5 ВБ на 100, это плюс 5 200 долларов в год, "лишние" 26 тысяч – за следующие пять лет (и это еще если считать, что вы не подниметесь по лимитам за это время).

Понимание, почему люди не учатся

Когда я запустил эту рассылку, подписчики проходили миниопрос. Почти все указали, что хотят играть в плюс или вообще стать покер-про. Еще почти все отметили, что никогда не платили за обучение. Это где-то как: "Мечтаю стать сильным, но вес поднимать не готов" или "Очень хочу пить, но воду не буду".

Обучение = успех

Покер – игра мастерства. Вы в ней или хищник, или жертва (обе роли я уважаю). Перестаньте обманывать себя. Если хотите чего-то достичь, то идите и учитесь. Никаких других способов начать зарабатывать покером сегодня нет. Пока я не начал инвестировать в обучение, я тоже был минусовым игроком. Хоть был умнее и внимательнее, чем среднестатистический покерист.

Покер среди облаков

Покерный влогер Итан "Rampage" Яу и австралийская легенда игры Билли "The Croc" Аргирос сыграли в покер на высоте 270 метров.