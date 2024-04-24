Ни один турист, побывав в Серферс-Парадайз, в пригороде австралийского Голд-Кост, не простит себе, если не поднимется на смотровую площадку небоскреба Skypoint. Оттуда открывается невероятный вид на океан. А как насчет игры в покер на высоте 270 метров.

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Собственно такой опыт теперь есть у покерного влогера Итана "Rampage" Яу и местной легенды игры Билли "The Croc" Аргироса. Знаменитостей подняли на одну из самых высоких точек Австралии и устроили покерные баталии в смартфонах.

Все ради раскрутки приложения ClubWPT, которое продвигают одни из ведущих организаторов покерных турниров из Мирового покерного тура. Кроме того напомнили поклонникам интеллектуальной игры, что и в Австралии проходят крутые покерные фестивали. А здесь как раз финишировал WPT Prime Gold Coast Championship, который вызвал большой ажиотаж среди поклонников интеллектуальной игры.

Самый популярный блогер сыграл в покер в Антарктиде

Александр Wolfgang Зайбт не устает делать безумные вещи, чтобы удержаться в лучах славы. Звезда интернета подписал еще нескольких смельчаков на игру в покер в экстремальный мороз.