Ради просмотров Wolfgang не побоялся рискнуть даже обморожением. Александр отправился в Антарктиду в составе туристической экспедиции из 80 человек.

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К счастью блогера, среди его спутников нашлось несколько, которые умели играть в покер. Компания самостоятельно организовала себе игровой стол с помощью лопат и провела уникальную сессию. Сам Александр был единственным, кто играл без перчаток, чтобы иметь возможность снять материал для своего блога. Несмотря на серьезный риск обморожения, с руками Зайбта все в порядке и он остался в восторге и от уникального опыта игры, и от самого путешествия.



Покер в Антарктиде / Твиттер Wolfgang

Как только вы оказываетесь в Антарктиде, это похоже на мир Диснея. Все бело-синее и вы прыгаете как пингвины. Мимо проплывают косатки, а от них убегают тюлени. По обе стороны от вас горные хребты. Это невероятно,

– рассказал Зайбт.

Напомним, осенью 2023 года YouTube-канал Александра – Wolfgang Poker – стал первым частным каналом на тему покера, пересекшим отметку в 1 миллион подписчиков. Зайбт специализируется на коротких роликах, где от первого лица демонстрирует собственные приключения за кэш-столами. Однако, очевидно, Wolfgang не намерен останавливаться на достигнутом и готов удивлять своих подписчиков действительно эксклюзивным контентом.

Большое возвращение

Мировой рекордсмен Фил Лаак вернулся на легендарное шоу High Stakes Poker после 13-летней паузы. Фил играл сравнительно осторожно, впрочем, экшена за столом хватало от других участников.