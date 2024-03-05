Покерист Фил Лак, который кроме выигрыша брастела WSOP может похвастаться мировым рекордом по самому длительному пребыванию за овальным столом, сыграл на камеру после длительной паузы. Один из неизменных участников легендарного шоу High Stakes Poker на рубеже нулевых и десятых годов, принял участие в третьем эпизоде двенадцатого сезона.

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Долгожданный гость разменялся на 200 000 долларов и не слишком спешил расставаться со своими фишками – играл тайтово, по карте. Вот, как в этой раздаче, когда с карманными QQ собрал сет дам на флопе против агрессивного Жана-Робера Белланда с К-10s. После чека фаворита на флопе Q-3-2, андердог поставил и получил колл. На терне пришел валет и Белланд продолжил уже с двусторонним стрит-дро. Лаку не оставалось ничего другого, как ответить солидным рейзом и Фил забрал несколько десятков тысяч долларов.



Вивьен Янг / Фото PokerGO

А вот настоящим флагманом эпизода стал жестокий кулер, который фортуна оценила в 372 900 долларов. Именно такой массивный банк отправился на бокс Вивьен Янг – единственной женщины в компании покерных хайроллеров. В 3-бет поте Янг (9-8s) поймала натсовый стрит на флопе J-7-10. У префлоп-агрессора Джастина Гаври, на его беду, оказались J-J. Конечно, с сетом андердог уже никуда не делся – оппоненты выставились на флопе. Терн и ривер крутили дважды, но вожделенной спарки Гаври не увидел. Вивьен Янг, в конце концов, выиграла самый большой банк по итогам третьего эпизода.