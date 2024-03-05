Покерист Філ Лак, який крім виграшу брастелу WSOP може похизуватись світовим рекордом із найтривалішого перебування за овальним столом, зіграв на камеру після тривалої паузи. Один із незмінних учасників легендарного шоу High Stakes Poker на зламі нульових і десятих років, взяв участь у третьому епізоді дванадцятого сезону.

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Довгоочікуваний гість розмінявся на 200 000 доларів і не надто поспішав розставатись зі своїми фішками – грав тайтово, по карті. Ось, як у цій роздачі, коли з кишеньковими QQ зібрав сет дам на флопі проти агресивного Жана-Робера Белланда із К-10s. Після чека фаворита на флопі Q-3-2, андердог поставив і отримав кол. На тьорні прийшов валет і Белланд продовжив уже із двостороннім стріт-дро. Лаку не залишалось нічого іншого, як відповісти солідним рейзом і Філ забрав кілька десятків тисяч доларів.



Вівьєн Янг / Фото PokerGO

А от справжнім флагманом епізоду став жорстокий кулер, який фортуна оцінила у 372 900 доларів. Саме такий масивний банк відправився на бокс Вівьєн Янг – єдиної жінки у компанії покерних хайролерів. У 3-бет поті Янг (9-8s) упіймала натсовий стріт на флопі J-7-10. У префлоп-агресора Джастіна Гаврі, на його біду, виявились J-J. Звісно, із сетом андердог уже нікуди не подівся – опоненти виставились на флопі. Тьор та рівер крутили двічі, але жаданої спарки Гаврі не побачив. Вівьєн Янг, зрештою, виграла найбільший банк за підсумками третього епізоду.