Серія Азійського покерного туру, яку цими днями приймає Тайбей, переписала свою історію. Тут пройшов найдорожчий турнір в історії АТР – кожен із 49 учасників сплатив бай-ін еквівалентом у 25 000 американських доларів.

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Такий івент, вочевидь, по кишені і другому найуспішнішому турнірному гравцю Франції Бертрану Гроспельє (15.4 млн доларів призових за кар’єру). Ба більше, саме "ElkY" затягнув головний приз в турнірі Superstar Challenge. Не обійшлось і без прихильності фортуни.

У хедз-ап проти Лестера Едока Гроспельє вийшов із стеком, утричі меншим, ніж у суперника. Але французу вистачило двох поспіль роздач, аби завершити цю битву на власну користь. Спочатку у глибині 23 ВВ "ElkY" подвоївся із QQ проти 77. А в наступній роздачі жорстоко переїхав A-K Едока із A-J.

Бертран Гроспельє, відтак виграв свій перший титул після майже річної безтрофеної смуги. Організатори оцінили успіх француза у 367 793 доларів США.