Попри чималу вартість вхідного квитка, останній турнір паризького етапу зібрав понад 500 входів, а загальний призовий фонд зовсім трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро.

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Зрештою, після трьох днів баталій сформувався фінальний стіл, боротьба за яким тривала ще 13 годин. Розібратися з усіма суперниками вдалося досвідченому німецькому хайролеру Оліверу Вайсу. При цьому, він обійшовся навіть без хедз-апу. Річ у тім, що останніх двох опонентів Олівер прибрав одним махом. Лука Маркі і Сергій Лєбєдєв по черзі виставили усі свої фішки в центр столу і напоролися на пару королів у руці Вайса. Цей тріумф приніс Оліверу 970 тисяч євро і став найбільшим у його 18-річній покерній кар’єрі.

Неймовірно! Я давно граю в покер і це чудове відчуття нарешті здобути такий престижний трофей,

– поділився Вайс емоціями після перемоги.

Світовий покерний рекорд

Канадець Арі Енгель став першим покеристов в історії, який здобув 17 чемпіонських перснів WSOPC. За кількістю перемог Арі тепер на дві випереджає Джоша Рейчарда, Моріса Гокінса та Деніля Лоурі, кожен з яких поки виграв по 15 перснів.