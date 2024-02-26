Лише нещодавно Арі виграв 16-й у своїй кар’єрі турнір World Series of Poker Circuit, чого до нього не вдавалося нікому в історії. Втім, замість того, аби спочивати на лаврах канадець вирішив оновити власний рекорд та зміцнити перевагу над переслідувачами.

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Свій 17-й титул WSOPC Енгель виграв в онлайн-турнірі Big 500 з гарантією 30 тисяч доларів. Змагання зібрали лише 76 входів, а самому канадцю довелося зробити два ре-ентрі, та все ж він досяг бажаного результату. У хедз-апі Арі здолав гравця під ніком rush783. Окрім 17-го персня Енгель отримав майже 10 тисяч доларів призових.

За кількістю перемог на турнірах WSOPC Арі тепер на дві випереджає Джоша Рейчарда, Моріса Гокінса та Деніля Лоурі, кожен з яких поки виграв по 15 перснів.

Що відомо про Арі Енгеля Арі Енгель – канадський професійний покерист, який входить до десятки найуспішніших гравців Канади в історії. Лише в живих турнірах Арі завоював понад 8 мільйонів доларів. Енгель також є власником двох браслетів WSOP.

Здійснення мрії на мільйон

68-річний британець Барні Ботман після 20 років спроб зумів завоювати титул чемпіона EPT. Ботман не мав рівних у Головній події паризького етапу, отримавши за перше місце 1,2 млн євро.