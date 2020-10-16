Уже 1 листопада стартує довгоочікуване протистояння Даніеля Негреану та Дага Полка. Матч транслюватимуть у прямому ефірі і можна не сумніватися, що охочих подивитися на цю бійку буде чимало.

Публіку обоє розігрівали не гірше ніж боксери чи бійці MMA: трешток, образи і обіцянки знищити один одного. Спостерігати за вирішенням конфлікту, який тягнеться уже кілька років буде дуже цікаво. Тим більше, що на цьому дійстві можна ще й заробити. Букмекери приймають чимало варіантів ставок на хедз-ап і ось кілька найцікавіших:

ЯКИМ БУДЕ НАЙБІЛЬШИЙ БАНК ПЕРШОЇ СЕСІЇ

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Великі банки – одна з головних причин, чому протистояння зірок покеру викликають такий ажіотаж. Негреану і Полк гратимуть із блайндами 200/400 доларів, тож туди сюди столом точно рухатимуться цілі статки. Для першої сесії букмекери встановили планку у 100 тисяч доларів.

БІЛЬШЕ 100 ТИСЯЧ – 2.05

МЕНШЕ 100 ТИСЯЧ – 1.78

ЧИ ПОКИНЕ ГРУ У ПЕРШІЙ СЕСІЇ ХТОСЬ ІЗ СУПЕРНИКІВ

Ставка на те, чи здадуть нерви в когось із дуету суперників настільки, щоб він покинув гру до її завершення. Хоча у Негреану й були схожі прецеденти на нещодавньому WSOP, все ж у такий підсумок вірять не надто.

ТАК – 4.8

НІ– 1.2

ЧИ БУДЕ СЛОУРОЛ У ПЕРШІЙ СЕСІЇ

Звісно, в онлайні можливостей для слоуролу значно менше ніж у живій грі, але головне, як то кажуть, бажання. Зважаючи на те, як сильно Негреану і Полк «люблять» один одного, шанси на такий вчинок досить високі.

ТАК – 1.91

НІ – 1.91

ЧИ ПОВЕРНЕТЬСЯ ДАГ ПОЛК У ПРОФЕСІЙНИЙ ПОКЕР

Полк заявив, що покидає покер ще кілька місяців тому, а повертається у гру лише заради дуелі проти Негреану. Утім, за чутками, він вже готується до дуелей з іншими гравцями. Тож, якщо ви вірите у повномасштабне повернення Дага у гру, на цьому можна добре заробити.

ТАК – 7.8

НІ – 1.1

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ МАТЧ

Довготривала ставка, адже Полк і Негреану домовилися зіграти аж 25 тисяч рук і вони точно не змагатимуться щодня. Відтак букмекери обрали орієнтир у 3 місяці.

РАНІШЕ 31 СІЧНЯ 2021 – 1.78

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