Авторитетний покерний хайролер Філ Хельмут вірить, що Даніель Негреану переможе Дага Полка.

Нагадаємо, резонансний поєдинок канадця і американця стартує уже першого листопада. Цей матч є дуже очікуваним, тому не дивно, що чимало людей не соромляться публікувати свої прогнози і ставки. Нещодавно, Майк Матусов поставив половину свого статку на тріумф канадця.

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Тепер от такий же ж прогноз зробив і Філ Хельмут:

Даг Полк — прекрасний хедз-ап-гравець. Особливо в Безлімітний Холдем, особливо онлайн, особливо на дистанції 25 тисяч роздач! Але я чув, що Даг фаворит: 4:1 над Негреану. Це занадто багато. Тому я поставлю на Даніеля.

Філ поставив на канадця 20 тисяч доларів, у разі перемоги Хельмут отримає 80 тисяч "зелених".

Відзначимо, що Філ може дозволити собі ризикнути, адже цього тижня він втретє обіграв Антоніо Есфандіарі і непогано підзаробив.