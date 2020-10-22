Філ Хельмут виграв і третю покерну хедз-ап дуель у Антоніо Есфандіарі.

Принциповий бій авторитетних покерних зірок, схоже, нарешті завершився. На жаль, особливої інтриги не було. Хельмут розбив Есфандіарі.

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Нагадаємо, у рамках першого раунду шоу "High Stakes Duel" Філ виграв у суперника 50 тисяч доларів. Антоніо захотів реванш… і програв ще 100 тисяч "баксів". "Чарівник" вирішив випробувати долю ще раз.

Перед третім поєдинком Філ навіть запропонував усім охочим розділити з ним потенційний тріумф. Ті, хто погодилися стати бекерами — не прогадали.

Хельмут знову розібрався з Есфандіарі. Щоправда, цей поєдинок уже був напруженим. Лідерство переходило з рук в руки. Врешті Філ здійснив кілька блефів і таки зміг вирватися в лідери. Вирішальний момент дуелі — олл-ін Антоніо: одномасні 10-А Філа перемогли 3-А "Чарівника".

Третє фіаско і як підсумок 350 тисяч доларів програшу. Есфандіарі вирішив скласти зброю і визнати свою поразку. Четвертої битви американських зірок не буде. Принаймні, найближчим часом.