Схоже Філ Гальфонд нарешті зустрів гідного суперника. Американський професіонал опинився у непростій ситуації в рамках свого челенджу, де він один на один змагається з іншими провідними покеристами.

Досі Гальфонд без проблем розбирався із опонентами. Здавалося схожа доля чекає і на Ченса Корнута, який уже після кількох сесій програвав Філу майже 300 тисяч доларів. Утім, власник браслету WSOP довів, що не просто так відкрив власну школу покеру.

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Корнут зумів не просто відіграти відставання, але й вирватися вперед. Дуже успішними для Ченса стали дві крайні сесії, впродовж яких він виграв у Гальфонда 80 і 150 тисяч доларів відповідно.

Ключовою для такого успіху стала роздача у якій Філ Гальфонд отримав стріт-дро на флопі і вирішив розігрувати його максимально агресивно. Стріт Філові так і не закрився та, натомість, на рівері він упіймав фул-хауз і всі його фішки опинилися у центрі столу. Для Корнута такий розвиток подій став справжнім подарунком долі, адже на руках у Ченса було каре двійок! Цей кулер приніс йому банк розміром у 68 тисяч доларів.

Отож за підсумком усіх 12 сесій Корнут тепер виграє у Гальфонда 33 тисячі доларів. Попереду, щоправда, ще довгий шлях, адже суперники не відіграли ще й чверті запланованих роздач.