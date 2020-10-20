Зірки покерного цеху називають цього хлопця із Ліверпуля одним із найкращих гравців у лімітні ігри. Метью Ештон, утім, ніколи не гнався за покерною славою і мільйонами і, ймовірно, не реалізував сповна усього свого потенціалу.

Метью з дитинства захоплювався математикою і досягав непересічних успіхів у цій науці. Відтак юнак був просто приреченим закохатись в покер уже після першого досвіду гри. З 15 років Ештон активно грав в онлайні на віртуальні фішки, у фріроли та турніри із невеликими бай-інами. Покер для хлопця став серйозним хобі, але не більше.

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На новий рівень англієць вийшов уже в університеті Шеффілда, де очікувано опановував професію математика. Отримати диплом, як це трапилось із багатьма успішними покеристами, Метью не судилось. Щоправда, завдяки грі у покер, студент із власної кишені платив за навчання, завдяки чому батьки таки підтримали вибір сина.

А сконцентрувався Ештон насамперед на лімітних іграх, керуючись раціональним банкрол-менеджментом. Мовляв, у цих дисциплінах багато не виграєш, але й «без штанів» на короткій дистанції не залишишся. Найбільше до душі покеристу припали Пот-Ліміт Омаха і її різновид Хай-Лоу. У інтернеті, відтак, з’явилась нова зірка із ніком "MUSTAFABET".

Відомий регуляр Тимофій "Trueteller" Кузнєцов саме Метью Ештона називає опонентом, з яким би ніколи не сів грати у хедз-ап. А Даніель "Jungleman" Кейтс вважає британця найскладнішим суперником в офлайні. В "живу" гру Ештон почав активно грати в 2010 році, а вже через три роки яскраво запалював на Світовій серії покеру.



Метью Ештон. Фото: wsop.com

Англієць побував на чотирьох фінальних столах, а найдорожчий турнір – за 50 тисяч доларів – довів до остаточного тріумфу. Перемога у Poker Players Championship принесла Метью Ештону фантастичні 1 774 089 доларів, що до тепер залишається найбільшим досягненням покериста.

Ештон, попри неймовірні перспективи, частенько робив тривалі кар’єрні паузи. Покерист міг кілька місяців не сідати за стіл, багато подорожуючи. Покер так і не став для нього професією, а лише інструментом, який дозволяє забезпечити комфортний рівень життя.

Впродовж останніх років Метью Ештона уже не побачиш за турнірною грою. Утім із покером англієць цілком прощатись не збирається. Вивчає теорію і частенько навідується до Лас-Вегасу "покатати" в кеш. Словом, підтримує форму і можливо незабаром знову наводитиме жах на маститих опонентів.

Джерело: gipsyteam.ru