Колоритний американський покерист Рік Саломон заробив собі ім’я не за ігровим столом. Окрім покеру, він встигає реалізовуватися у багатьох інших напрямках.

Мабуть найбільш відомим Ріка зробив гучний секс-скандал з епатажною Періс Хілтон. Історія розпочалася ще в 2001 році. Тоді Саломон і Хілтон вирішили зняти свій секс на відео. Через кілька років цей запис потрапив у мережу. Рік швиденько зорієнтувався і на хвилі скандалу став режисером, продюсером і зіркою кліпу під назвою "Одна ніч в Парижі". Американець зміг непогано заробити. Щоправда, 400 тисяч доларів довелося заплатити Періс Хілтон. Дівчина подала на Ріка до суду і виграла справу. На цьому скандал і закінчився. Схоже, задоволеними залишилися усі.

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Саломон — відомий бабій. Він продюсер і робота у сфері кіно подарувала йому чимало гучних романів. Відразу декілька з них переросли у сімейне життя. Рік двічі (у 2007 і 2015 роках) одружувався з Памелою Андерсон. Щоправда, обидва рази шлюб тривав лише близько року.



Рік і Памела. Фото: eonline

Також покерист узаконював свої стосунки зі зіркою серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті. А найтриваліше подружнє життя у Ріка було з іншою відомою акторкою Елізабет Дейлі. Пара була разом шість років, у них є двоє дітей.

У покері Саломон має славу успішного кеш-гравця. Про справжні успіхи Ріка, звісно, дізнатися не вдасться, але відзначимо, що Памела Андерсон заявляла, що американець якось виграв у свого суперника 40 мільйонів доларів готівкою.

Нагадаємо, нещодавно Саломон був фігурантом ще одного скандалу. Він не зміг відсудити у шейха зі Саудівської Аравії кругленьку суму.

Як не дивно, у своєму насиченому графіку Рік знаходить час і для турнірного покеру — 10 мільйонів доларів призових за кар’єру.