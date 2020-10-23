Легенда покеру Барі Грінштейн спробував себе в ролі інтерв’юера, поспілкувавшись із другом і колегою по цеху Філом Айві. Один із найуспішніших гравців в історії розповів, як змінилось його життя в останні роки і чому покер уже не відіграє для нього таку важливу роль.

Філа Айві знають як справжнього фанатика покерної професії. Інакше американець не заробив би більше 30 мільйонів доларів лише призовими в офлайні. Філ грав по 16 годин на добу практично кожен день, вчився, звертав увагу на найдрібніші деталі і був просто одержимим накопиченням банкролу.

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Утім зараз, зізнається зірковий гравець, серйозно збавив оберти і приділяє багато часу іншим речам. Зараз Айві активно слідкує за власним здоров’ям і не лише фізичним, але й психічним. Покерист багато медитує, молиться, займається йогою і спортом. Відтак у свої 43 роки почуває себе у найкращій формі за все життя.



Барі Грінштейн та Філ Айві. Фото: gipsyteam.ru

Залишив Філ у щільному графіку і місце для покеру, але ігрові сесії уже не скидаються на марафони. Чого не скажеш про азійський суперників. У Айві в голові не вкладається, як ці хлопці проводять за столом по 3 доби із невеликими паузами і при цьому виглядають бадьоро.

З’ясувати, у чому рецепт такої витривалості американцю не вдалось. Філ хоч і живе у Китаї, не знає ані слова місцевою мовою. У лексиконі покериста є лише кілька лайливих фраз, яких навчили за столом. Утім незнання мови для Айві не проблема. Філ ніколи не відзначався говірливістю, насамперед, на роботі. Покерист запевняє, завдяки мовчанню він змушує суперників почуватись некомфортно. Цей прийом дозволяє максимально маскувати емоції.