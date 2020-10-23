Американський професіонал і власник чотирьох браслетів WSOP 52-річний Майк Матусов зробив відчайдушну спробу покращити своє фінансове становище.

Вже 1 листопада стартує очікувана хедз-ап дуель між Даніелем Негреану і Дагом Полком. Майк вирішив поставити на аутсайдера поєдинку Негреану половину свого банкролу - 10 тисяч доларів. Коефіцієнт на успіх канадця 4, тож в разі успіху Матусов отримає 40 тисяч.

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Більше того, Майк зізнався, що залюбки поставив би всі 20 000 баксів, утім 6 з них йому потрібні аби заплатити комунальні та інші рахунки на початку листопада. Рішення Матусова різко розкритикували у Твіттері інші покеристи, мовляв ризикувати такою значною частиною банкролу безглуздо. Скептично до такого вчинку поставився навіть Даніель Негреану.

Майка це, щоправда, зовсім не засмутило. Натомість, він розповів, що у березні поставив 5 тисяч доларів на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Республіканець теж аутсайдер у своїх перегонах, коефіцієнт на нього коливається в межах 2.5 - 3.

Незважаючи на те, що Матусов таки може зірвати непоганий куш зі своїх ставок, та брати з нього приклад у поводженні з банкролом точно не варто. Хоча б тому, що за кар’єру Майк виграв у живих турнірах 9.5 млн доларів, а тепер у його кишенях практично порожньо.