Одна з найочікуваніших покерних дуелей року відкладається. Щоправда, ненадовго.

Дату старту протистояння перенесли з першого на четверте листопада. Але є й приємна новина для численної армії фанів, які з нетерпінням чекають матчу Дага і Даніеля. Перші 200 роздач принципові суперники зіграють наживо, дивлячись одне одному у вічі. Це все транслюватиме PokerGo.

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Далі хайролери "переїдуть" в онлайн. Місце бою — покерна кімната WSOP. Подейкують, Негреану планує стрімити, тому кожен охочий зможе стати свідком цієї битви.

Даг настільки впевнений у своїй перемозі, що "вліз" у парі з Білом Перкінсом. У разі перемоги над Негреану, Перкінс заплатить Полку 500 тисяч доларів. Якщо ж тріумфує канадець, то Даг віддасть Білові аж 2 мільйони "баксів"!

Нагадаємо, принциповий матч між Полком і Негреану є однією з найважливіших покерних подій року. Суперники здавна конкурують, тому не дивно, що перемовини щодо остаточного регламенту бою й досі тривають.