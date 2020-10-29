Філ Айві – один із найвідоміших та найуспішніших покеристів у історії. При цьому він дуже рідко дає інтерв’ю. Тож його відверта розмова з колегою по цеху Барі Грінстайном стала справжньою подією. Публікуємо найцікавіше із чергової частини інтерв’ю.

Айві став одним із тих, хто безпосередньо доклався до покерного буму. Перед самим фінальним столом Main Event WSOP 2003 він програв знаменитий кулер аматору Крісу Манімейкеру, який згодом виграв турнір і спровокував різкий ріст популярності покеру.

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Та роздача досі залишається найбільш пам’ятною у кар’єрі Філа:

Коли на рівері впав туз, з мене ніби вибили усе повітря. Пам’ятаю як повторював собі – тільки не показуй наскільки ти розчарований, не можна щоб це побачив увесь світ. Сьогодні я розумію, що просто недостатньо розумів Безлімітний Холдем тоді. Звісно, треба було викидати руку на флопі. Але зараз про це легко говорити. Тоді ж усі грали більше на відчуттях, такі ситуації ще не були вирішені. Мабуть, та перемога Кріса стала для покеру кориснішою, ніж якби виграв я. Але тоді я так точно не думав. В мене буле не дуже багато грошей в той час і та роздача сильно вдарила по мені фінансово.

Так чи інакше той WSOP спровокував покерний бум, а сам Айві незабаром став супер-зіркою, заради автографа якої, фани могли переслідувати Філа навіть у туалеті. Попри кілька таких неприємних епізодів, Айві зізнається, що йому подобалися часи покерного буму:

Дуже цікаво згадувати той час. Було весело і ніхто такого не очікував. Я став мільйонером у дуже ранньому віці і жив у Лас-Вегасі. Це було неймовірно. Дуже добре пам’ятаю, коли в мене вперше попросили автограф і я не міг повірити, що це відбувається насправді. Я грав у гольф з Майклом Джорданом, на якого молився в дитинстві, вечеряв із Бараком Обамою. Але тоді я не ставився до таких подій так серйозно, як сьогодні.

Айві зізнається, що нещодавно пережив кілька непростих років, але нині знайшов себе і старається жити одним днем наскільки це можливо. Філ грає у гольф, медитує, займається йогою, читає і проводить час зі сім’єю. До того ж він планує повернутися у покер і знову грати на найвищому рівні. Айві розповів, що до нього повернулася пристрасть до гри, яку він кілька років тому втратив. Тож Філ Айві серйозно налаштований скласти конкуренцію молодим зіркам покеру.