Американський хайролер Том Дван на власній сторінці у Твіттері виклав відео зйомок нового сезону програми HighStakes Poker.

Це легендарне американське телевізійне шоу. Вперше на екранах воно з’явилося близько 15 років тому і відразу завоювало прихильність глядачів. Усього відзняли вісім сезонів. Учасниками ставали справжні титани гри: Даніель Негреану, Дойл Брансон, Антоніо Есфандіарі та багато інших.

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Найдорожчий турнір в історії HighStakes Poker відбувся у четвертому сезоні. Тоді вхід у змагання коштував 500 тисяч доларів. Очікується, що у новому сезоні цей рекорд поб’ють.

Повернення культового шоу після дев’ятирічної перерви очікують з нетерпінням. Poker Central викупив права на трансляції ще на початку року, але коронавірус змістив дату зйомок.

Прем’єра нового сезону відбудеться 16 грудня. Підписка на усі епізоди коштуватиме 100 доларів. Інтерес до події вміло підігрів Том Дван. Американець виклав відео зі зйомок шоу. Глядачі змогли побачити, що окрім нього участь беруть Філ Айві, Джейсон Кун і Філ Хельмут. Має бути цікаво.

Відзначимо, що саме Дван виграв найбільший банк в історії HighStakes Poker: 919 тисяч доларів проти Грінштайна.