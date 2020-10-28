Даніель Негреану настільки старанно готується до дуелі проти Дага Полка, що у нього не залишається часу навіть на нескладні здавалося би справи.

Для поєдинку, що відбуватиметься в онлайні канадець придбав собі нове зручне крісло, яке справедливо охрестив "космічним". І от поки Даніель прокачує свої навики хедз-апу, скручувати нове крісло до купи довелося його дружині:

My wife @RadioAmanda putting together my space chair for the heads up match! pic.twitter.com/EuikRIciOt — Daniel Negreanu (@RealKidPoker) October 28, 2020

Впоралася Аманда, вочевидь, добре адже канадець одразу випробував новеньке робоче місце, яке з-поміж іншого оснащене функцією масажу, тож багатогодинні поєдинки за інтернет-столами будуть для Даніеля цілком комфортними.

Доки дружина займається побутовими справами, Негреану теж не сидить без діла. Попри те, що фахівці вважають Полка беззаперечним фаворитом майбутньої дуелі, канадець не планує здаватися.

Даніель відомий представник "старої школи" покеру, де власному чуттю і розумінню суперників прийнято довіряти набагато більше ніж математиці. Утім, перевага математичних моделей та стратегій в онлайн-грі – беззаперечна.

Тож Негреану взявся опановувати досі незвідані для себе підходи до гри. Він сам зізнається, що чим більше заглиблюється в цю тему, тим краще розуміє наскільки він насправді мало знає про покер. Навчання новим прийомам викликає у Даніеля чимале захоплення, тож до протистояння із Полком він може підійти значно краще готовим ніж цього очікує суперник.

Їхній матч, згадаємо, розпочнеться уже 1 листопада.