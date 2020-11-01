Уже за кілька днів зірковому британському професіоналу Чарлі Каррелу "стукне" 27 років. Знайомимо вас із яскравою біографією цього хлопця.

Чарлі не лише дуже харизматичний парубок, а й справді класний покерист. Завдяки покеру свій перший мільйон він заробив ще у 2015 році. Тоді він виграв турнір хайролерів в Монте-Карло.

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Останніми роками Каррел помітно рідше грає сам. Більше уваги приділяє навчанню інших. Він заснував онлайн-ресурс "Epiphany77", де вчить усіх охочих грати в покер. А в цій справі Чарлі добре тямить. За свою кар’єру він виграв майже 10 мільйонів доларів у живих турнірах.

Власне, менторство і навчання у житті англійця грають велику роль. У якийсь момент покерист вирішив розвиватися у всіх напрямках. Особливо у ментальному. Він знайшов собі духовного наставника, який веде Каррела життям.

Це Кеті Кросвел, саме вона стала ментором Чарлі. Ба більше, вони навіть записали спільний майстер-клас, який може придбати будь-хто за 125 доларів.

Також покерист активно займається благодійністю і пробує себе в ролі співака. Але цікаво, що Каррел не завжди був таким позитивним персонажем. У юні літа він торгував наркотиками і навіть сам вживав. Та покер і духовні зміни все ж витягнули хлопця з кримінального світу і свої 27 років він відсвяткує у статусі мільйонера!