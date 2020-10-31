Популярний актор та володар двох Оскарів Бен Аффлек виявився просто жахливим гравцем у покер. Принаймні, якщо судити за його результатами у 2020 році. Таке дослідження провів портал Pokeroff.

Починаючи із квітня цього року Аффлек дуже активно грає кеш у Безлімітний Холдем з блайндами 25/50 доларів. З того часу він встиг зіграти 27 тисяч роздач, за які програв 649 000 доларів! Такий результат робить Бена найгіршим кеш-гравцем 2020 року, за версією аналітичного порталу SmartHand.

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Це, зрештою, і не дивно, якщо глянути на статистику рук Аффлека. Розігрує він їх як типовий слабкий гравець – часто робить коли і, натомість, дуже рідко підіймає ставки, послуговуючись найменш успішною у покері лузово-пасивною стратегією. Регуляри уже добре знайомі зі слабкостями зірки Голлівуду, тож його поява за столами незмінно викликає чималий ажіотаж і цілі черги охочих приєднатися до гри із Беном.

Для самого Аффлека усе це, щоправда, не більше ніж хобі, яке він цілком може собі дозволити. Статки актора у 2020 році оцінюють у 150 млн доларів, тож програш навіть 649 тисяч за пів року, навряд чи стане для нього серйозною проблемою.