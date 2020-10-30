Світова серія покеру (WSOP), яку цьогоріч зі зрозумілих причин довелося провести в онлайні, завершилася майже два місяці тому. Проте вона видалася настільки успішною, що й досі не дозволяє про себе забувати.

От і в Книзі рекордів Гіннеса не забули про гучне дійство і нарешті внесли WSOP Online до свого реєстру. Усе завдяки Головній Події серії, яка зібрала найбільший призовий фонд у історії онлайн-покеру – 27 559 500 доларів. Тож віднині ця цифра є офіційним рекордом записаним у Книзі Гіннеса.

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Main Event WSOP Online, нагадаємо, зібрав майже 6 тисяч учасників, а його переможцем став болгарин Стоян Маданжиєв, який і відкусив найбільший шматок пирога – 3 904 685 доларів.

Стоян, до слова, теж потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, адже більшої суми в покерному онлайн-турнірі ніхто досі не вигравав.