Стоян Маданжиєв переписав історію онлайн-покеру. Болгарський покерист виграв рекордні призові в історії гри в інтернеті і першим із представників своєї країни завоював титул чемпіона Головної події Світової серії покеру.

Main event WSOP 2020 розтяглась на кілька днів, а вирішальний ривок гравці зробили, коли у грі залишалось лише 38 покеристів. На Стояна Маданжиєва у ендшпілі ставили лише найбільші оптимісти. Болгарин до цього відзначився дуже скромними результатами в онлайні, а сума його загальних призових в "живій" грі складає скромні 31,2 тисячі доларів.

Читайте також: Містер WSOP-2020: браслет + 4 потрапляння у топ-10

Утім саме Маданжиєв, не без сприяння фортуни, підкорив головну вершину цьогорічного WSOP. Ключова роздача, яка подарувала болгарину друге дихання – подвоєння із A3 проти A9 (Стоян виграв банк, влучивши в єдиний аут). Окрилений несподіваним успіхом, Маданжиєв продовжив тріумфальну ходу до титулу і у підсумку став автором одразу кількох рекордів в історії онлайн-гри.

Congrats to Stoyan Madanzhiev for winning the WSOP Online Main Event and $3,904,685, the largest 1st place prize in online poker history ! @GGPokerOfficial pic.twitter.com/0vH6MpXNpo — WSOP (@WSOP) September 6, 2020

По-перше, болгарин переміг у турнірі, який зібрав найбільшу гарантію в історії покеру в інтернеті – 27 550 500 доларів. По-друге, Маданжиєв виграв рекордний приз в історії турнірної онлайн-гри – 3 904 685 доларів. Зрештою, очевидно, що цей приз є персональним найкращим досягненням болгарського гравця, як і кількість суперників, яку вдалось здолати чемпіонові. Стоян залишив позаду поле із 5 801 входу і примножив свою інвестицію у 5 000 доларів майже у 800 разів.