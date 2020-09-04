Ейджей Чабра не належить до покерних зірок, але однозначно впише своє ім’я в історію цьогорічної Всесвітньої серії. Американець увійшов до списку чемпіонів і виявився одним із найбільш стабільних гравців онлайн-серії.

Ейджей Чабра брав участь практично у кожному із 85 турнірів WSOP-2020, в 14 із них потрапив у призову зону. І що найголовніше, американець одразу у 5 івентах дістався до топ-10 залікової таблиці. Завдяки плідному онлайн-марафону, Чабра поповнив свій банкрол майже на 192 тисячі доларів.

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Зрештою, вінцем успіхів покериста стала перемога в одному із турнірів WSOP. Ейджей не мав рівних в івенті із Лімітного Холдему за 1 500 доларів, і разом із золотим браслетом забрав головний приз – 77 475 доларів. Не менш успішно Ейджей Чабра виступає і в "живому" покері. В активі американця 1 344 153 доларів призових.