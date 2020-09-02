Головний тренер збірної України взяв участь у Мейн Івенті Світової серії покеру-2020. Призовий фонд турніру — 27,5 мільйонів доларів.

Це найдорожчий онлайн-турнір в історії гри. Тріумфатор отримає майже 4 мільйони "баксів".

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Окрім Андрія Шевченка і Неймара, у Мейні взяли участь хавбек "Тоттенхема" і збірної Англії Деле Аллі, боксер Амір Хан та ще кілька відомих спортсменів. Жодному з них не вдалося пробитися у призову зону.

Відзначимо, що Андрій Шевченко вже доволі давно грає в покер. Мова не лише про виставкові турніри для зірок. Коли Шева повернувся до «Динамо», то активно грав у живих турнірах.

Нагадаємо, зараз збірна України готується до дебюту в елітному дивізіоні Ліги Націй. У четвер наша команда у Львові прийме Швейцарію.