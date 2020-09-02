Главный тренер сборной Украины принял участие в Мейн Ивенте Мировой серии покера-2020. Призовой фонд турнира — 27,5 миллионов долларов.

Это самый дорогой онлайн-турнир в истории игры. Триумфатор получит почти 4 миллиона "баксов".

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Кроме Андрея Шевченко и Неймара, в Мейне приняли участие хавбек "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли, боксер Амир Хан и еще несколько известных спортсменов. Ни одному из них не удалось пробиться в призовую зону.

Отметим, что Андрей Шевченко уже довольно давно играет в покер. Речь не только о выставочных турнирах для звезд. Когда Шева вернулся в "Динамо", то активно играл в живых турнирах.

Напомним, сейчас сборная Украины готовится к дебюту в элитном дивизионе Лиги Наций. В четверг наша команда примет Швейцарию во Львове.