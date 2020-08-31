Украинский покерист Влад Мартыненко завершил свое довольно успешное выступление в Главном событии WSOP-2020.

В какой-то момент украинец даже был чип-лидером турнира. И это при том, что всего в Мейн Ивент было сделано около шести тысяч входов!

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По завершении первого игрового дня Влад сохранял позиции в топ-10 стеков. Но в итоге Мартыненко выбыл из борьбы на 78 месте. Сумма его выигрыша составила почти 31 тысячу долларов.

В борьбе за чемпионство осталось меньше сорока покеристов. Чип-лидером является американец Брайан Пикколи. Вторым идет британец Майкл Кейн. Третьим – болгарин Стоян Маданжев.

Покерных супер-звезд в турнире уже не осталось. В частности, вылетел австралиец Кале Бернс – двукратный триумфатор турниров WSOP, который имел самый большой стек после первого дня.

Отметим, что в игре осталось только двое покеристов, имеющих в своей коллекции чемпионские украшения Всемирной серии. Это американцы Аркадий Цинис и Майкл Леч.

Мейн Ивент WSOP-2020 собрал самый большой призовой фонд в истории онлайн-покера – 27,5 миллиона долларов! Около шести тысяч участников заплатили за вход по 5 тысяч "баксов". Победитель турнира получит 3,9 миллиона долларов.