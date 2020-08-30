В начале августа Иган О'Ди выиграл первое в жизни чемпионское украшение Всемирной серии. В это время его отец лежал в больнице.

О'Ди младший торжествовал в турнире по Омахе. За это получил 101 тысячу долларов. Но деньги в этой истории играют второстепенную роль.

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Иган – лишь пятый в истории ирландец, сумевший стать чемпионом турниров WSOP. Один из предшественников парня – его отец. В 1998 году Доннач О'Ди также выиграл свой золотой браслет в соревновании по Омахе.

И вот, через 22 года, успех отца смог повторить сын. После своего триумфа Иган отправил папе короткое смс-сообщение: "Мы все одно целое".

Доннач не сразу понял, что Иган имел в виду. О'Ди старший лежал в больнице с повреждением колена. Сейчас с отцом все в порядке. Иган рассказал о реакции папы:

Он был довольно взволнован. Турнир закончился в 5:30 утра. Отец вставал рано в больнице, около шести, поэтому я просто отправил ему сообщение.

У династии О'Ди есть еще одно крутое достижение. И Доннач, и Иган добирались до финального стола Главного события WSOP. Более того, оба в итоге заняли шестые места.