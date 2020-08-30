Ірландець виграв золотий браслет WSOP за 22 роки після того, як це зробив його батько
На початку серпня Іган О’Ді виграв першу у житті чемпіонську прикрасу Всесвітньої серії. У цей час його батько лежав у лікарні.
О’Ді молодший тріумфував у турнірі з Омахи. За це отримав 101 тисячу доларів. Але гроші в цій історії грають другорядну роль.
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Іган — лише п’ятий в історії ірландець, що зміг стати чемпіоном турнірів WSOP. Один з попередників хлопця — його батько. У 1998 році Доннач О’Ді свій золотий браслет виграв також у змаганні з Омахи.
І от через 22 роки успіх батька зміг повторити син. Після свого тріумфу Іган відправив татові коротке смс-повідомлення: "Ми всі одне ціле".
Доннач не відразу зрозумів, що Іган мав на увазі. О’Ді старший лежав у лікарні з пошкодженням коліна. Зараз з батьком все гаразд. Іган розповів про реакцію тата:
Він був досить схвильований. Турнір закінчився о 5:30 ранку. роді. Батько вставав рано в лікарні, близько шостої, тому я просто відправив йому повідомлення.
У династії О’Ді є ще одне круте досягнення. І Доннач, й Іган добиралися до фінального столу Головної події WSOP. Ба більше, обоє у підсумку посіли шості місця.