На початку серпня Іган О’Ді виграв першу у житті чемпіонську прикрасу Всесвітньої серії. У цей час його батько лежав у лікарні.

О’Ді молодший тріумфував у турнірі з Омахи. За це отримав 101 тисячу доларів. Але гроші в цій історії грають другорядну роль.

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Іган — лише п’ятий в історії ірландець, що зміг стати чемпіоном турнірів WSOP. Один з попередників хлопця — його батько. У 1998 році Доннач О’Ді свій золотий браслет виграв також у змаганні з Омахи.

І от через 22 роки успіх батька зміг повторити син. Після свого тріумфу Іган відправив татові коротке смс-повідомлення: "Ми всі одне ціле".

Доннач не відразу зрозумів, що Іган мав на увазі. О’Ді старший лежав у лікарні з пошкодженням коліна. Зараз з батьком все гаразд. Іган розповів про реакцію тата:

Він був досить схвильований. Турнір закінчився о 5:30 ранку. роді. Батько вставав рано в лікарні, близько шостої, тому я просто відправив йому повідомлення.

У династії О’Ді є ще одне круте досягнення. І Доннач, й Іган добиралися до фінального столу Головної події WSOP. Ба більше, обоє у підсумку посіли шості місця.