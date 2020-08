Успішний покерист Антоніо Есфандіарі, в активі якого майже 28 мільйонів доларів призових, став жертвою пограбування.

Із помешкання Антоніо винесли цінностей на загальну суму близько мільйона доларів. 50 тисяч з них були готівкою, пів мільйона фішками казино, решта – годинники та ювелірні вироби.

Читайте також: Як вигравати мільйони доларів: поради від зірки покеру

Серед останніх і найдорожче з усього вкараденого для самого Есфандіарі – браслет чемпіона WSOP, який покерист здобув у 2012 році в турнірі Big One for One Drop з бай-іном мільйон доларів. Це найвагоміша перемога у кар’єрі Антоніо. За перше місце він тоді отримав понад 18 млн доларів.

Після того, як мене обікрали, моє серце переповнили емоції від образи до гніву. Коли я зрозумів, що мені більше не належить мій браслет – мене неначе вкололи ножем у серце.

Браслет до власника поки не повернувся, утім ймовірного винуватця злочину поліція вже знайшла. Головна підозрювана – 46-річна працівниця казино Світлана Сільва. Вона мала доступ до квартири Антоніо, адже раніше зустрічалася із його батьком.

Її заарештували, коли Світлана покидала казино із фішками, дуже схожими на ті, що зникли із дому Есфандіарі. Крім того, у ході розслідування з’ясували, що останні тижні Сільва грала у казино на дуже великі суми грошей.