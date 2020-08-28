Сем Трікетт – один із найуспішніших європейських гравців у турнірний покер. За плечима у британця понад 20 мільйонів доларів призових у живих турнірах і ще кілька мільйонів в онлайні. Тож, якщо він раптом вирішив поділитися кількома секретами гри на високих лімітах, до цього точно варто прислухатися.

ПІДГОТОВКА

Перша порада Сема досить проста. Важливо, щоб все, що ви робите перед турніром тримало вас у тонусі, аби ви були готові до того, що вас чекає.

Старайтеся якомога більше навчатися. Добре харчуйтеся: здорова їжа дає енергію і тонізує мислення. Відпочивайте та спіть по 8 годин кожного дня.

НЕ ВТРАЧАЙТЕ ФОРМУ

Ваша підготовка не зводиться до того, щоб просто зануритися в теорію. Іноді необхідно "відчути" карти. Це схоже на те, як марафонець готується до серйозного марафону, починаючи з невеликих дистанцій. Те саме відбувається і з гравцями в покер.

Дивіться покерні ігри та практикуйтеся задовго до участі у якомусь великому турнірі. Коли я граю після тривалої паузи, це суттєво впливає на мою ефективність. Завдяки постійній грі у менших турнірах ви зможете підійти у хорошій формі до головної події.

ВИКЛАДАЙТЕСЯ НА ПОВНУ

Грати проти найкращих у світі – серйозне випробування. Сем Трікетт запевняє, що вам доведеться докласти безліч зусиль, щоб грати на тому ж рівні, що й вони.

Ви повинні бути готовими працювати ще більше ніж всі інші. Ці хлопці багато працюють, багато грають і обговорюють роздачі між собою. На секунду забравши ногу з педалі газу, ви вже почнете від них відставати.

ПІДЛАШТОВУЙТЕСЯ ПІД ОПОНЕНТІВ

Якщо ви добре відпочили, то гратимете краще. Ви можете приймати рішення, базуючись на тому, що бачите. Люди грають по-різному в залежності від купи дрібниць, наприклад, настрою. Тому я підлаштовуюся під своїх опонентів. Відкиньте стереотипи і добувайте якомога більше інформації з кожної роздачі.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВРІВНОВАЖЕНИМИ

Дисперсія – важливий фактор у покері на будь-яких лімітах, утім на високих ставках вона може бути дуже болючою. Трікетт переконує, що треба бути психологічно стійким, щоб впоратися з дисперсією.

Вперше я почав грати на високих лімітах, коли був у Макао. Важко не бути емоційним, коли ставки настільки великі, а банки просто гігантські. Якщо вас вибивають, це дуже впливає на настрій. Якщо ви раніше не грали на високих лімітах, то, ймовірно, вам буде дуже складно. А якщо страждатиме ваш настрій, то страждатиме і якість вашої гри.

ПОРАДИ ПРИ ГРІ З БІЗНЕСМЕНАМИ

У грі на високих лімітах є стереотип, що багатий бізнесмен – це риба, яка заледве знає яким боком тримати карти. І багато гравців часто страждають від такого підходу.

Люди завжди думають, що бізнесмени набагато гірші у грі, ніж це є насправді. Але, здебільшого, вони достойні суперники, які дуже багато практикуються. Тож професіонали часто грають проти бізнесменів не так добре як могли би, просто тому, що неправильно оцінюють їхній рівень. Наприклад, бояться проти них блефувати, думаючи, що ті постійно робитимуть кол на будь-яку ставку. Насправді ж, більшість бізнесменів грають у покер досить добре.