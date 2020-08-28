Сэм Трикетт – один из самых успешных европейских игроков в турнирный покер. За плечами у британца более 20 миллионов долларов призовых в живых турнирах и еще несколько миллионов в онлайне. Поэтому, если он вдруг решил поделиться несколькими секретами игры на высоких лимитах, к этому точно стоит прислушаться.

ПОДГОТОВКА

Первый совет Сэма довольно прост. Важно, чтобы все, что вы делаете перед турниром, держало вас в тонусе, лишь бы вы были готовы к тому, что вас ждет.

Старайтесь как можно больше учиться. Хорошо питайтесь: здоровая пища дает энергию и тонизирует мышление. Отдыхайте и спите по 8 часов каждый день.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ФОРМУ

Ваша подготовка не сводится к тому, чтобы просто погрузиться в теорию. Иногда необходимо "почувствовать" карты. Это похоже на то, как легкоатлет готовится к серьезному марафону, начиная с небольших дистанций. То же самое происходит и с игроками в покер.

Смотрите покерные игры и практикуйтесь задолго до участия в каком-нибудь крупном турнире. Когда я играю после длительной паузы, это существенно влияет на мою эффективность. Благодаря постоянной игре в меньших турнирах вы сможете подойти в хорошей форме к главному событию.

ВЫКЛАДЫВАЙТЕСЬ НА ПОЛНУЮ

Играть против лучших в мире – серьезное испытание. Сэм Трикетт уверяет, что вам придется приложить множество усилий, чтобы играть на том же уровне, что и они.

Вы должны быть готовы работать еще больше, чем все остальные. Эти ребята много работают, много играют и обсуждают раздачи между собой. На секунду забрав ногу с педали газа, вы уже начнете от них отставать.

ПОДСТРАИВАЙТЕСЬ ПОД ОППОНЕНТОВ

Если вы хорошо отдохнули, то будете играть лучше. Вы можете принимать решения, основываясь на том, что видите. Люди играют по-разному в зависимости от кучи мелочей, например, настроения. Поэтому я подстраиваюсь под своих оппонентов. Отбросьте стереотипы и добывайте как можно больше информации из каждой раздачи.

ОСТАВАЙТЕСЬ УРАВНОВЕШЕННЫМИ

Дисперсия – важный фактор в покере на любых лимитах, но на высоких ставках она может быть очень болезненной. Трикетт убеждает, что надо быть психологически устойчивым, чтобы справиться с дисперсией.

Впервые я начал играть на высоких лимитах, когда был в Макао. Трудно не быть эмоциональным, когда ставки настолько велики, а банки просто гигантские. Если вас выбивают, это очень влияет на настроение. Если вы раньше не играли на высоких лимитах, то, вероятно, вам будет очень сложно. А если будет страдать ваше настроение, то будет страдать и качество вашей игры.

СОВЕТЫ ПРИ ИГРЕ С БИЗНЕСМЕНАМИ

В игре на высоких лимитах есть стереотип, что богатый бизнесмен – это рыба, которая едва знает какой стороной держать карты. И многие игроки часто страдают от такого подхода.

Люди всегда думают, что бизнесмены намного хуже в игре, чем это есть на самом деле. Но, по большей части, они достойные соперники, которые очень много практикуются. Поэтому профессионалы часто играют против бизнесменов не так хорошо, как могли бы, просто потому, что неправильно оценивают их уровень. Например, боятся против них блефовать, думая, что те постоянно будут делать колл на любую ставку. На самом же деле, большинство бизнесменов играют в покер достаточно хорошо.