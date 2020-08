Успешный покерист Антонио Эсфандиари, в активе которого почти 28 миллионов долларов призовых, стал жертвой ограбления.

Из квартиры Антонио вынесли ценности на общую сумму около миллиона долларов. 50 тысяч из них были наличными, полмиллиона фишками казино, остальные – часы и ювелирные изделия.

Среди последнего и самое дорогое из всего украденного для самого Эсфандиари – браслет чемпиона WSOP, который покерист получил в 2012 году в турнире Big One for One Drop с бай-ином миллион долларов. Это самая весомая победа в карьере Антонио. За первое место он тогда получил более 18 млн долларов.

После того, как меня обокрали, мое сердце переполнили эмоции от обиды до гнева. Когда я понял, что мне больше не принадлежит мой браслет – меня как будто укололи ножом в сердце.

Браслет к владельцу пока не вернулся, впрочем, вероятного виновника преступления полиция уже нашла. Главная подозреваемая – 46-летняя работница казино Светлана Сильва. Она имела доступ в квартиру Антонио, ведь раньше встречалась с его отцом.

Ее арестовали, когда Светлана покидала казино с фишками, очень похожими на те, что исчезли из дома Эсфандиари. Кроме того, в ходе расследования выяснили, что последние недели Сильва играла в казино на очень большие суммы денег.