Український покерист Влад Мартиненко завершив свій доволі успішний виступ у Головній події WSOP-2020.

У якийсь момент українець навіть був чіп-лідером турніру. І це при тому, що загалом у Мейн Івент було зроблено близько шести тисяч входів!

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По завершенні першого ігрового дня Влад зберігав позиції у топ-10 стеків. Але врешті Мартиненко вибув з боротьби на 78 місці. Сума його виграшу склала майже 31 тисячу доларів.

У боротьбі за чемпіонство залишилося менше сорока покеристів. Чіп-лідером є американець Браян Пікколі. Другим йде британець Майкл Кейн. Третім — болгарин Стоян Маданжєв.

Жодної супер-зірки покеру у турнірі уже не залишилося. Зокрема, вилетів австралієць Кале Бернс — дворазовий тріумфатор турнірів WSOP, який мав найбільший стек після першого дня.

Відзначимо, що в грі залишилося лише двоє покеристів, що мають у власній колекції чемпіонські прикраси Всесвітньої серії. Це американці Аркадій Цініс та Майкл Леч.

Мейн Івент WSOP-2020 зібрав найбільший призовий фонд в історії онлайн-покеру — 27,5 мільйонів доларів! Під шість тисяч учасників заплатили за вхід по 5 тисяч "баксів". Переможець турніру отримає 3,9 мільйонів доларів.