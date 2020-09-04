Эйджей Чабра не принадлежит к покерным звездам, но однозначно впишет свое имя в историю нынешней Всемирной серии. Американец вошел в список чемпионов и оказался одним из самых стабильных игроков онлайн-серии.

Эйджей Чабра принимал участие практически в каждом из 85 турниров WSOP-2020 и в 14 из них попал в призовую зону. И что самое главное, американец сразу в 5 ивентах добрался до топ-10 зачетной таблицы. Благодаря плодотворному онлайн-марафону, Чабра пополнил свой банкролл почти на 192 тысячи долларов.

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В конце концов, венцом успеха покериста стала победа в одном из турниров WSOP. Ейджей не имел равных в ивенте по Лимитному Холдему за 1 500 долларов, и вместе с золотым браслетом забрал главный приз – 77 475 долларов. Не менее успешно Эйджей Чабра выступает и в "живом" покере. В активе американца 1 344 153 долларов призовых.