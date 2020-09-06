Стоян Маданжиев переписал историю онлайн-покера. Болгарский покерист выиграл рекордные призовые в истории интернет-игры и первым из представителей своей страны завоевал титул чемпиона Главного события Всемирной серии покера.

Main Еvent WSOP 2020 растянулся на несколько дней, а решающий рывок был сделан, когда в игре оставалось лишь 38 покеристов. На Стояна Маданжиева в эндшпиле ставили лишь оптимисты. Болгарин до этого отметился очень скромными результатами в онлайне, а сумма его общих призовых в "живой" игре составляет скромные 31,2 тысячи долларов.

Читайте также: Мистер WSOP-2020: браслет + 4 попадание в топ-10

Впрочем, именно Маданжиев, не без содействия фортуны, покорил главную вершину нынешнего WSOP. Ключевая раздача, подарившая болгарину второе дыхание – удвоение с A3 против A9 (Стоян выиграл банк, угодив в единственный аут). Окрыленный неожиданным успехом, Маданжиев продолжил триумфальное шествие к титулу и в итоге стал автором сразу нескольких рекордов в истории онлайн-игры.

Congrats to Stoyan Madanzhiev for winning the WSOP Online Main Event and $3,904,685, the largest 1st place prize in online poker history ! @GGPokerOfficial pic.twitter.com/0vH6MpXNpo — WSOP (@WSOP) September 6, 2020

Во-первых, болгарин победил в турнире, который собрал самую большую гарантию в истории интернет-покера – 27 550 500 долларов. Во-вторых, Маданжиєв выиграл рекордный приз в истории турнирной онлайн-игры – 3 904 685 долларов. В конце концов, очевидно, что этот приз является и персональным лучшим достижением болгарского игрока, как и количество соперников, которое удалось одолеть чемпиону. Стоян оставил позади поле из 5 801 входа и приумножил свою инвестицию в 5 000 долларов почти в 800 раз.