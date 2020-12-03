2020 рік став справжнім випробуванням для людства, настраждалась й інтелектуальна гра. Покерні регуляри пересіли з-за овальних столів за крісла біля комп’ютерів, а індустрія зазнала мільярдних збитків. Наступного року, вважають експерти, покер зможе повернутись до повноцінного життя.

Ключовим фактором, який здатен зруйнувати короновірусні кордони, буде вихід на ринок вакцини від хвороби. Ліки від COVID-19 винайшли уже п’ять виробників, які у 2021 році активно боротимуться за клієнта. Стовідсоткового захисту вакцина, утім, не гарантує, ефективність препаратів оцінюють приблизно у 95%.

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Однак, уже сам факт існування вакцини від коронавірусу оптимістично налаштовує шанувальників покеру. Страшний вірус, який вбив 1,5 мільйони людей, залишив гравців без провідних покерних серій – WSOP, WPT, EPT, та ще багатьох престижних змагань. Світову серію, зокрема, уперше в історію повністю провели в онлайні.

За прогнозами експертів, завдяки вакцині ситуація повинна покращитись уже в найближчі півроку. Звісно, у 2021-му провести повноцінний "живий" сезон не вдасться, але принаймні частина офлайн календаря повинна знову стати на рейки. Очевидно, що гра не зможе повернутись за овальні столи одночасно у всіх куточках планети. Є чимало запитань стосовно доступності ліків і законодавчих процесів, які впливатимуть на масову вакцинацію в окремо взятих країнах.



Вакцина від COVID-19. Фото: tampabay.com

Першої хвилі реанімації "живого" покеру фахівці чекають у США. Там уже відбуваються офлайн турніри. Позитивна динаміка спостерігається і у європейській столиці покеру – в чеському Розвадові. Зрештою, і Світову серію покеру вже у грудні проведуть наживо.

Робити чітких прогнозів щодо глобальних покерних перспектив експерти, утім, не поспішають. Однак, випуск надійної вакцини, яка забезпечить імунітет від вірусу, є позитивним кроком на шляху до повернення "живого" покеру. Залишається набратись терпіння і сподіватись, що бюрократичні моменти не гальмуватимуть процес.