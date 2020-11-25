В Лас-Вегасі відбулася Головна Подія серії MSPT Venetian. Бай-ін коштував 1,6 тисяч доларів. Понад 1,2 тисячі входів гарантували чималий призовий фонд — 1,77 мільйона "баксів".

У призи потрапили 128 гравців. Боротьба за титул чемпіона тривала аж три дні.

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Велику частину дистанції в лідерах тримався підсумковий раннер-ап турніру Салім Адмон. А от чемпіон Корі Пейн переживав як злети, так і падіння.

Та до вирішального хедз-апу саме Корі підійшов у ролі чіп-лідера, але майже відразу він подвоїв свого суперника. Згодом Адмон знову вдало пішов в ол-ін.

До честі Пейна, він не розклеївся, а продовжив боротьбу і врешті дотиснув опонента. Салім заробив майже 220 тисяч доларів. Корі став багатшим на 327 тисяч "зелених"!