Один з найбільших покерних майданчиків Європи знову відкриє свої двері для майстрів гри.

У King’s Resort, що в чеському Розвадові, офіційно оголосили про те, що казино відновить свою роботу вже 30 листопада. Як і усі подібні заклади King’s закрили навесні під час першого локдауну в Чехії. Влітку майданчик почав працювати і там встигли відбутися чимало локальних турнірів. Проте, через суттєве збільшення кількості заражень коронавірусом у країні, роботу King’s Resort минулого місяця знову довелося зупинити.

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Та, схоже, найгірше уже позаду і казино можна відкривати. Щоправда, поки що у Розвадові будуть доступні лише кеш-ігри. Найближча гучна покерна подія запланована у King’s Resort на 16 грудня.

Згадаємо, що організатори Світової серії покеру (WSOP) вирішили провести вже другий у цьому році Main Event у дещо незвичному гібридному форматі. Тобто основна частина змагань відбудеться в онлайні, а фінальні столи на живо. При цьому паралельно йтимуть два турніри: один для американських гравців, інший – для решти світу. І от фіналка цього другого турніру повинна відбутися саме у Розвадові 16 грудня.

Її переможець згодом зійдеться у хедз-апі із тріумфатором американських змагань і лише один з цих двох отримає браслет WSOP.