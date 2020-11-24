Одна из крупнейших покерных площадок Европы вновь откроет свои двери для мастеров игры.

В King's Resort, что в чешском Розвадове, официально объявили о том, что казино возобновит свою работу уже 30 ноября. Как и все подобные заведения King'S закрыли весной во время первого локдауна в Чехии. Летом площадка начала работать и там успело состояться немало локальных турниров. Однако, из-за существенного увеличения количества заражений коронавирусом в стране, работу King's Resort в прошлом месяце снова пришлось остановить.

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Но, похоже, худшее уже позади и казино вновь можно открывать. Правда, пока в Розвадове будут доступны только кэш-игры. Ближайшее громкое покерное событие запланировано в King's Resort на 16 декабря.

Вспомним, что организаторы Мировой серии покера (WSOP) решили провести уже второй в этом году Main Event в несколько необычном гибридном формате. То есть основная часть соревнований состоится в сети Интернет, а финальные столы будут сыграны офлайн. При этом параллельно будут идти два турнира: один для американских игроков, другой – для остального мира. И вот финалка этого второго турнира должна состояться именно в Розвадове 16 декабря.

Ее победитель впоследствии сойдется в хедз-апе с триумфатором американских соревнований и только один из этих двух получит браслет WSOP.