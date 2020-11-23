Стоит ли бросать покер после длительной полосы неудач: советы от эксперта
Известный американский специалист, тренер и публицист Джонатан Литтл продолжает делиться мнениями о наиболее актуальных темах в покере. Эксперт, за спиной которого уже более 7 миллионов долларов призовых в турнирах, анализирует, как следует относиться к длительному даунстрику начинающим игрокам.
В качестве примера Литтл берет свой игровой опыт, когда на протяжении определенного времени не мог взять деньги в течение 40 турниров. И это несмотря на то, что опыт и мастерство регуляра, казалось, убережет его от таких проблем. Эффект от неудач усиливал тот факт, что накануне американец выигрывал по несколько турниров подряд, поэтому воспринимать такую ситуацию было крайне трудно.
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Эксперт советует не делать преждевременных выводов и набраться терпения. Вы не должны оценивать результаты через призму эмоционального восприятия. Даже победа в большом турнире не должна чрезмерно окрылять, а серию поражений следует принимать как должное и двигаться дальше. Следует помнить, что покер – это игра, которая дает результат на дистанции.
Продолжение значительного спада не обязательно означает, что вы играете плохо, хотя это и может быть тревожным звоночком. Независимо от того, выиграете вы или проиграете, вам следует постоянно искать причину в вашей игре, а не делать акцент на других факторах. Постоянные тренировки и анализ сыгранных рук должны быть неотъемлемыми составляющими профессии покериста.
Джонатан Литтл. Фото: cardplayer.com
Джонатан Литтл – человек успешный и небедный, и никогда не жалел денег на сотрудничество с покерными тренерами. В течение карьеры американец инвестировал в частный тренинг около 25 тысяч долларов. И не жалеет ни об одном потраченном центе. Литтл подвел статистику до и после обучения и выяснил, что благодаря ему он даже неплохо заработал.
У начинающих игроков, очевидно, нет такого солидного банкролла, чтобы инвестировать в собственное развитие. Литтл им советует черпать опыт у коллег, которые акцентируют свое внимание на игре на тех же лимитах, или специализируются на той или иной разновидности покера. Для этого существует немало форумов, сообществ, вебинаров и групп в соцсетях.
По материалам cardplayer.com
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