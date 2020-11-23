Відомий американський професіонал, тренер і публіцист Джонатан Літтл продовжує ділитись думками щодо найбільш актуальних тем у покері. Експерт, за спиною якого уже понад 7 мільйонів доларів призових у живих турнірах, аналізує, як варто ставитись гравцям-початківцям до тривалого даунстріку.

За приклад Літтл бере власний ігровий досвід, коли часом не міг потрапити у гроші впродовж 40 турнірів. І це попри те, що досвід і майстерність регуляра, здавалось, вбереже його від таких проблем. Ефект від невдач підсилював той факт, що напередодні американець вигравав по кілька турнірів поспіль, тож сприймати таку ситуацію було вкрай важко.

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Експерт, відтак, радить не робити завчасних висновків і набратись терпіння. Ви не повинні оцінювати результати через призму емоційного сприйняття. Навіть перемога у великому турнірі не повинна надмірно окриляти, а серію поразок варто приймати як належить і рухатись далі. Слід пам’ятати, що покер – це гра, яка дає результат на дистанції.

Продовження значного спаду не обов’язково означає, що ви граєте погано, хоча це і може бути тривожним дзвіночком. Незалежно від того, виграєте ви чи програєте, вам слід постійно шукати причину у вашій грі, а не робити акцент на інші фактори. Відтак, постійні тренування і аналіз повинні бути невід’ємними складовими професії покериста.



Джонатан Літтл. Фото: cardplayer.com

Джонатан Літтл – людина успішна і небідна, тож ніколи не шкодував грошей на співпрацю із покерними тренерами. Впродовж кар’єри американець інвестував у приватний тренінг близько 25 000 доларів. І не шкодує щодо кожного витраченого центу. Літтл підбив статистику до і після навчання і з’ясував, що завдяки ньому він навіть непогано заробив.

У гравців-початківців, вочевидь, немає такого солідного банкролу, аби інвестувати у власний розвиток. Літтл їм радить черпати досвід у колег, які акцентують свою увагу на грі на тих же лімітах, або спеціалізуються на тому чи іншому різновиді покеру. Для цього існує чимало форумів, спільнот, вебінарів і груп у соцмережах.

За матеріалами cardplayer.com