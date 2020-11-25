В Лас-Вегасе состоялось Главное событие серии MSPT Venetian. Бай-ин стоил 1,6 тысяч долларов. Более 1,2 тысячи входов гарантировали немалый призовой фонд — 1,77 миллиона "баксов".

В призы попали 128 игроков. Борьба за титул чемпиона продолжалась целых три дня.

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Большую часть дистанции в лидерах держался итоговый раннер-ап турнира Салим Адмон. А вот чемпион Кори Пейн переживал как взлеты, так и падения.

Но к решающему хедз-апу именно Кори подошел в роли чип-лидера, но почти сразу он удвоил своего соперника. Впоследствии Адмон снова удачно пошел в олл-ин.

К чести Пейна, он не расклеился, а продолжил борьбу и в конце концов дожал оппонента. Салим заработал почти 220 тысяч долларов. Кори стал богаче на 327 тысяч "зеленых"!