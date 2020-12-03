2020 год стал настоящим испытанием для человечества, настрадалась и интеллектуальная игра. Покерные регуляры пересели из-за овальных столов за кресла у компьютеров, а индустрия понесла миллиардные убытки. Но в следующем году, считают эксперты, покер сможет вернуться к полноценной жизни.

Ключевым фактором, который способен разрушить коронавирусные границы, будет выход на рынок вакцины от болезни. Лекарства от COVID-19 изобрели уже пять производителей, которые в 2021 году будут активно бороться за клиента. Стопроцентной защиты вакцина, впрочем, не гарантирует, эффективность препаратов оценивают примерно в 95%.

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Однако, уже сам факт существования вакцины от коронавируса оптимистично настраивает поклонников покера. Страшный вирус, который убил 1,5 миллиона людей, оставил игроков без ведущих покерных серий – WSOP, WPT, EPT, и еще многих престижных соревнований. Мировую серию, в частности, впервые в историю полностью провели в онлайне.

По прогнозам экспертов, благодаря вакцине ситуация должна улучшиться уже в ближайшие полгода. Конечно, в 2021-м провести полноценный "живой" сезон не удастся, но по крайней мере часть офлайн календаря должна снова встать на свои рельсы. Очевидно, что игра не сможет вернуться за овальные столы одновременно во всех уголках планеты. Есть немало вопросов относительно доступности лекарств и законодательных процессов, которые будут влиять на массовую вакцинацию в отдельно взятых странах.



Вакцина от COVID-19. Фото: tampabay.com

Первой волны реанимации "живого" покера специалисты ждут в США. Там уже проходят офлайн турниры. Положительная динамика наблюдается и в европейской столице покера – в чешском Розвадове. В конце концов, и Мировую серию покера уже в декабре проведут вживую.

Делать четких прогнозов относительно глобальных покерных перспектив эксперты, впрочем, не спешат. Однако, выпуск надежной вакцины, которая обеспечит иммунитет от вируса, является позитивным шагом на пути к возвращению живого покера. Остается набраться терпения и надеяться, что бюрократические моменты не будут тормозить процесс.