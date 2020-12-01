В провинции Британская Колумбия, в Канаде, коронавирус также не отступает. Местные власти объявили о серьезных ограничениях, которые, впрочем, не был принят во внимание десятком ценителей покера.

В городке Камлупс полиция поймала с поличным компанию мужчин за игрой в домашний покер. Казалось бы, ничего криминального, если бы не карантинные ограничения, которые ввели в регионе накануне. В провинции Британская Колумбия запретили собираться большими компаниями даже в домах. Хозяин квартиры и его девять гостей, похоже, не были в курсе.

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В покерных посиделках, следовательно, победила полиция, наградив штрафом организатора игры. Мужчина "проиграл банк" в 2 300 канадских долларов за нарушение карантинных ограничений, еще 700 отдал за негостеприимное поведение перед полисменами. В американской валюте канадец недосчитался чуть более 2 300 баксов.

Хватает работы правоохранителям и на других континентах. Но бороться с подпольной игрой в покер во время пандемии пытаются не только силовыми методами. Покер-румы по всей планете предлагают своим клиентам дополнительную опцию – онлайн-аналог домашнего покера, где друзья могут собираться за любимой игрой на расстоянии.