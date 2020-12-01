В провінції Британська Колумбія, у Канаді, коронавірус також не відступає. Місцева влада оголосила про серйозні обмеження, які, утім, не взяли до уваги десяток поціновувачів покеру.

В містечку Камлупс поліція упіймала на гарячому компанію чоловіків за грою у домашній покер. Здавалось би, нічого кримінального, якби не карантинні нововведення, які запровадили у регіоні напередодні. У провінції Британська Колумбія заборонили збиратись великими компаніями навіть у домівках. Господар квартири та його дев’ятеро гостей, схоже, не були в курсі.

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У покерних посиденьках, відтак, перемогла поліція, нагородивши штрафом організатора гри. Чоловік "програв банк" у 2 300 канадських доларів за порушення карантинних обмежень, ще 700 віддав за негостинну поведінку перед полісменами. У американській валюті канадець недорахувався трохи більше 2 300 баксів.

Не бракує роботи правоохоронцям і на інших континентах. Але боротись із підпільною грою у покер під час пандемії намагаються не лише силовими методами. Покер-руми по всій планеті пропонують своїм клієнтам додаткову опцію – онлайн-аналог домашнього покеру, де друзі можуть збиратись за улюбленою грою на відстані.